TikTok moderatörü bile kafayı yedi! Şirkete dava açtı
TikTok'ta görev yapan eski bir moderatör, travmatik video içeriğine sürekli maruz kalması nedeniyle zihinsel sağlığını koruyamadığını iddia ederek şirkete dava açtı.
Eskiden TikTok'ta moderatörlük yapan ve içerik videolarını kontrol eden Candie Frazier, günde 12 saate kadar "aşırı ve çarpıcı şiddet" içeren videoları incelediğini söyledi.
Anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu da dahil olmak üzere önemli psikolojik travmalar yaşadığını açıkladı.
Frazier, hem TikTok'a hem de ana şirketi Çinli teknoloji devi Bytedance'a dava açtı.
Moderatör rolünde cinsel saldırı, yamyamlık, soykırım, toplu katliamlar, çocukların cinsel istismarı ve hayvanların sakat bırakılması gibi sansasyonel içerikler izlediğini iddia etti.
Davada, 12 saatlik vardiyada moderatörlere ilk dört saatlik çalışmanın ardından 15 dakika, ardından iki saatte bir 15 dakika ara verildiği bilgisi verildi.
Eylül ayında TikTok , uygulamayı her ay 1 milyar kişinin kullandığını duyurdu . Bir bilgisayar teknolojisi şirketi olan Cloudflare'e göre, artık Google'dan daha fazla kullanıma sahip.
TikTok: Zihinsel destek veriyoruz
Video paylaşım platformu, kullanıcılarını korumak için, kurallarını ihlal eden videoları ve hesapları filtrelemek için binlerce şirket içi ve sözleşmeli içerik moderatörleri kullanıyor.
TikTok "devam eden" dava hakkında yorum yapmadı, ancak firmanın çalışanlar için özenli bir çalışma ortamı sunulduğunu söyledi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Güvenlik ekibimiz, TikTok platformunu ve topluluğunu korumaya yardımcı olmak için üçüncü taraf firmalarla ortak oluyor ve moderatörlerin zihinsel ve duygusal olarak desteklenmesi için bir dizi sağlıklı yaşam hizmetini genişletmeye devam ediyoruz"
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