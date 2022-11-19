Terör örgütü PKK/YPG'nin Hol Kampı'nda iki genç kız öldürülmesine BM'den tepki

Volker Türk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası topluma, binlerce kadın ve çocuğun yer aldığı kamplardaki kişileri koruması konusundaki çabalarını iki katına çıkarma çağrısında bulundu.

"Bunca sefalete katlanmış bu iki genç kızın ölümü çok üzücü. Onların ölümlerinin arkasındaki koşullar ve öldürülme yöntemlerine inanmak güç." ifadesini kullanan Türk, 15 yaşın altındaki kızların cansız bedenlerinin, 15 Kasım'da Hol Kampı'ndaki bir kanalizasyonun yakında bıçaklanmış halde bulunduğunu kaydetti.

Türk, Hol Kampı'nda vahşice öldürülen iki Mısırlı kızın çaresiz koşullarda yaşadığına dikkati çekerek, her çocuğun güvenli ve şiddete maruz kalmadığı ortamda büyüme hakkının olduğuna değindi.

Volker Türk, yaşanan bu son olayın uluslararası topluma, bazılarının yıllardır tutuklu tutulduğu bu kamplardaki kadın ve çocukların acilen ülkelerine geri gönderilmesi için bir uyarı olması gerektiğinin de altını çizdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin elde ettiği raporlara göre, iki genç kız öldürülmeden birkaç gün önce tecavüze uğradı.

Kamptaki bir grup radikal kadın ise cinsel şiddete maruz kalan kızları ve ailelerini suçladı.

Hol Kampı

Terör örgütü YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'daki terör örgütü DEAŞ üyeleri ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.

Kampta örgütün alıkoyduğu siviller, insanlık dışı şartlarda barındırılıyor. Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları bulunanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılmaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

Sivil toplum örgütleri ve BM, sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun 7-8 katı kişi tutuluyor ve çoğunluğunu kadınlarla çocuklar oluşturuyor.

Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçının yanı sıra çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor

MSF, Hol Kampı'ndaki şiddete dikkati çekmişti

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan Hol Kampı'ndaki şiddete ve çocuk ölümlerine dikkati çekmişti.

MSF, 7 Ekim'de yayımladığı "İki ateş kıskacında: tehlike ve umutsuzluk arasında Suriye'nin Hol kampı" başlıklı raporda, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Hol Kampı'nda çoğunluğu çocuklardan oluşan 50 bin kişinin içinde bulunduğu kötü koşullara işaret etmişti.

Raporda, acil tedavi beklerken ölen 2 erkek çocuğun ölümünün son aylarda kamptaki birçok trajik vakalar arasına girdiği ve bunun bu kadar kişinin uzun süreli burada tutulmasıyla yaşanan zulme tanıklık anlamına geldiği kaydedilmişti.