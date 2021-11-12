‘Terör devleti İsrail’ diyerek büyükelçiyi kovdular

İngiltere’nin önde gelen eğitim kurumlarından London School of Economics (LSE) öğrencileri, Filistin’in varlığını yok sayan ve işgalci yerleşimlere desteğiyle bilinen İsrail’in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely’e karşı “savaş suçlusu” sloganları eşliğinde bir protesto gösterisi düzenledi. Twitter’dan paylaşılan videolarda, işgalci yönetimin temsilcisinin, öğrencilerin güçlü protestosu sonrasında konuşma yapmak için geldiği alandan korumalar eşliğinde kaçarak ayrılmak zorunda kaldığı görüldü.

FİLİSTİN BAYRAKLARIYLA KARŞILANDI

Salı akşamı meydana gelen olayda, LSE’de düzenlenen bir etkinlikte konuşmak için gelen İsrail Büyükelçisi Hotovely, sert bir tepki dalgasıyla karşılaştı. Oturumun yapılacağı salona giren işgalci büyükelçi, öğrenciler tarafından Filistin bayraklarıyla, “Yazıklar olsun” sloganlarıyla ve yuhalamalarla karşılandı.

TERÖR DEVLETİNE YER YOK

LSE öğrencilerinin “savaş suçlusu” diye protesto ettiği görülürken, yayınlanan videolarda Hotovely’nin korumalarla çevrilmiş şekilde etkinliğin düzenlendiği binandan çıktığı ve hızla aracına binerek bölgeden uzaklaştırıldığı görüldü. Öğrenciler, etkinliğe İsrail büyükelçisini davet eden organizasyon komitesine de “terör devleti” İsrail’e ve “Irkçılığa” söz hakkı vermesinden dolayı tepki gösterdiler.

YASA DIŞI YERLEŞİMLERİ SAVUNUYOR

Hotovely, İsrail’in Londra Büyükelçiliği’ne atanmadan önce, eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu döneminde, işgalci yasa dışı yerleşimlerden sorumlu bakan görevinde bulunuyordu. Radikal bir siyonist olan Hotovely, Filistin’e varlık hakkı tanımaması ve işgali bir “mit” diye nitelendirmesiyle biliniyor.