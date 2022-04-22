Tek dertleri başörtüsü!

Fransa’da, 24 Nisan pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turundan önce adaylar Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen canlı yayında karşı karşıya geldi. tartışmanın ana gündem maddelerinden birisinin ülkede yaşayan Müslümanlar ve başörtüsü konusu olması eleştiriye sebep oldu. Le Pen, İslamcılıkla mücadele etmek istediğini, Macron’un bu konudaki politikalarının etkili olmadığını savundu. “İslamcı ideoloji” ile mücadele konusunda yasa çıkarmayı hedeflediğini ifade eden Le Pen, “Kadınların özgürleştirilmesi gerekiyor. Bunun için kamuya açık alanlarda başörtüyü yasaklamalı” ifadesini kullandı. Le Pen, başörtüsü yasağının “İslamcılıkla” mücadele kapsamında uygulanacağını ileri sürdü. 4 yıllık yönetimi döneminde Müslümanalara yönelik yasaklayıcı tavır alan ve camileri kapatan Macron ise “Başörtüsü yasağının ülkede iç savaş başlatabileceğini” dile getirdi.