Tek çocuk politikası gevşetilmesine rağmen Çin'de doğum oranları düştü

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin'de doğum oranı her 1000 kişide 7,52 oldu. Bu rakam, geçen yıl 8,52 olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu doğum oranı, 1978'den bu yana İstatik Yıllığı verilerinde kaydedilen en düşük seviyeyi işaret ediyor.

Tek çocuk politikası gevşetilmişti

Çin, 2016 yılında "tek çocuk politikası"nı gevşeterek çiftlerin 2 çocuğa sahip olmasına izin vermişti. Ancak yapılan değişiklik, doğum oranlarına önemli bir katkı sağlamadı. Ülkede geçen yıl bu politika daha da gevşetilerek izin verilen çocuk sayısı 3'e çıkarıldı.

Resmi verilere göre, Çin'de 2021 yılında 10,62 milyon doğum gerçekleşti.

Ülkede doğal nüfus artış hızı, 1000 kişi başına 0,34'e kadar düştü.