Tehlike hızla büyüyor! Ada devletleri haritadan silinebilir

Küresel ısınmayla birlikte kutuplarda milyarlarca ton buzul eriyor. Son araştırmalar yaşanan iklim krizinin buzullar üzerindeki etkisinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Dünyanın en büyük buzulu Thwaties, 20 yıl önce beklenmedik biçimde Antarktika'dan koptu ve binlerce parçaya dağıldı.

Küresel deniz suyu seviyesindeki yükselişin yüzde 4'ü bu buzulun erimesi nedeniyle yaşanıyor. Buzuldaki erime de giderek hızlanıyor.

Küresel deniz seviyelerinde büyük bir artışa neden olacak

Toplamda İngiltere adası büyüklüğündeki buzul bu hızla erirse dünyada deniz seviyesi en az 60 santimetre yükselecek. Daha da kötüsü Thwaties, çevresindeki buzulları da kendisine çeker ve bu buzulların erimesine yol açarsa yükselmenin 3 metreye ulaşabileceği uyarısı yapılıyor.

Böyle bir gelişme karşısında dünya genelinde sahil şeridinde yer alan hiçbir yerleşim yeri deniz taşkınlarının getireceği felaketten kurtulamayacak. Birçok küçük ada devleti haritadan silinecek, kıyı şehirleri deniz altında kalacak.

"Araba camı gibi parçalanacak"

Uzmanlara göre Thwaites buzulundaki gelişmeler iklim krizinde kırmızı alarmın çaldığı anlamına geliyor.

ABD'li bilim insanları, Antarktika'daki en büyük buzullardan biri olan Thwaites'in ön kısmında büyük ve tehlikeli bir çatlak tespit etti. Küresel deniz seviyelerindeki büyük etkisinden dolayı "Kıyamet Buzulu" olarak da adlandırılan buzulun, gelecek beş yıl içinde bir arabanın ön camı gibi parçalanabileceği açıklandı.

Araştırmacılar, deniz seviyelerindeki ani artışların birbiri ardına felaketlere yol açabileceği konusunda da uyardı.

Kaynak: TRT Haber / Naz İrem Üstündağ