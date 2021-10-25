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Tedarik krizi ABD'yi de vurdu! Raflarda ürün yerine fotoğrafları var

Avrupa'da başlayan ve tüm dünyayı vuran tedarik krizi ABD'yi de etkiledi. Ülkedeki birçok markette raflar bomboş kaldı. Müşterileri geri çevirmemek ve market raflarının boş görüntüsüne engel olmak isteyen bazı market sahipleri, ürünlerin fotoğraflarıyla rafları kapattı.

Dünya 25.10.2021, 11:13 25.10.2021, 11:18
Tedarik krizi ABD'yi de vurdu! Raflarda ürün yerine fotoğrafları var

Son iki yıldır koronavirüs salgınının nedeniyle tüm dünya, daha önce karşılaşılmamış bir sınav veriyor. Sağlık sistemlerinin çökmesinin yanı sıra tedarik sektöründe baş gösteren krizler, İngiltere ve Avrupa'dan sonra şimdi de ABD'de görüldü.

TEDARİK KRİZİ NEDENİYLE RAFLAR BOMBOŞ KALDI

ABD'de marketlerde benzerine rastlanmamış bir kıtlık ve fiyat artışı görülmeye başlanırken, ülkede pek çok mağazada raflar boş kaldı. Bu durum ülkede infiale yol açarken, süpermarket zincirleri konuyla mücadele için farklı yollara başvurmaya başladı.

BOŞ RAFLARI ÜRÜN FOTOĞRAFLARIYLA KAPLADILAR

Müşterileri geri çevirmemek ve market raflarının boş görüntüsüne engel olmak isteyen bazı market zincirleri, rafların üstlerini ürünlerin görselleriyle kapladı. Bazı marketler de farklı bir yönteme başvurarak eldeki az miktarda bulunan ürünleri ön sıralara dizerek, rafların dolu olduğu izlenimini vermeye çalıştı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada da çok konuşulan bu görseller sonrasında ABD Başkanı Joe Biden, ülkede yaşanan tedarik zinciri krizinin çözümü için Ulusal Muhafızları devreye sokabileceğini söylemişti. Ancak Beyaz Saray, bu sözlere açıklık getirerek, şu anda bunun aktif olarak düşünülmediğini bildirdi.

Yeni Şafak

#abd
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