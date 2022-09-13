Taze kral, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi başında nöbet tuttu

İngiltere'de monarşinin 70 yıldır başında olan Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Eylül'de hayatını kaybetti.

Kraliçe'nin hayatını kaybetmesinin ardından ise oğlu 3. Charles tahta geçti.

2. Elizabeth'in cenazesi, dün akşam İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'ndan Aziz Giles Katedrali'ne taşındı.

Cenazesi başında nöbet tuttular

Katedralde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in çocukları Kral 3. Charles, York Dükü Prens Andrew, Prenses Anne ve Wessex Kontu Prens Edward, cenazesinin başında nöbet tuttu.

Kraliçe'nin çocukları yaklaşık 10 dakikalık nöbet boyunca başları öne eğik bir şekilde sessizce dururken, büyük bir kalabalık Kraliçe'ye saygılarını sunmak için sırayla tabutun önünden geçti.

Tabutunun üzerine beyaz güller koyuldu

York Dükü Prens Andrew hariç Kraliçe'nin tüm çocukları askeri üniformayla nöbete katılırken, Prens Andrew daha önce Kraliyet görevlerinin elinden alınması nedeniyle nöbete siyah takım elbise ile katıldı.

Öğleden sonra Şükran Günü töreni nedeniyle Hollyroodhouse Sarayı'ndan Aziz Giles Katedrali'ne getirilen Kraliçe'nin tabutunun üzerinde beyaz güller ve bir Kraliyet tacı yer aldı.

Cenaze Galler Prensi William ve eşi Prenses Katherine tarafından karşılanacak

Bugün Buckingham Sarayı'na gitmek üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareket edecek olan cenazeye Prenses Anne ve eşi Koramiral Tim Laurence eşlik edecek.

Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağı ile taşınacak olan cenaze, Galler Prensi William ve eşi Prenses Katherine tarafından Buckingham Sarayı'nda karşılanacak.