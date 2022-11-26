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Tayvan seçimler için sandık başında

Tayvan'da halk yerel seçimlerde oy verme işlemi için sandık başına gitti.

Dünya 26.11.2022, 09:57
Tayvan seçimler için sandık başında

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da halk yerel seçimler için sandık başına gitti. Merkezi Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Ada'daki 17 bin 649 merkezde oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı.

Seçimlerde 16 vilayet ve 6 büyükşehrin belediye başkanları, yerel meclis üyeleri ve alt düzeydeki yerel yöneticiler belirlenecek. Ayrıca seçmen yaşının 20'den 18'e düşürülmesini öngören anayasa değişikliği oylanacak.

Yaklaşık 23,5 milyon nüfuslu Ada'da 19,13 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Oy kullanabilecek kişi sayısı nüfusun yüzde 82'sini oluşturuyor.

Seçimler başkent Taipei, Yeni Taipei, Taoyuan, Taichung, Tainan ve Kaohsiung'ın olduğu 6 büyükşehir ile Ada'daki 14 diğer vilayet ve idari olarak Çin'in Fucien eyaletine bağlı olduğu kabul edilen deniz aşırı Kinmen ve Lienchiang vilayetlerinde yapılacak.

Seçimlerle birlikte gerçekleştirilecek referandumda ise seçmen yaşının 20'den 18'e düşürülmesini öngören anayasa değişikliği halkoyuna sunuluyor.

Kovid-19 nedeniyle zorunlu karantinada bulunan kişiler, sağlık riski nedeniyle oy kullanamayacak. Seçim Komisyonu yaklaşık 65 bin kişinin bu sebeple oy kullanamayacağını öngörürken karantinayı ihlal ederek sandık başına gidenlere 2 milyon Yeni Tayvan Doları'na (yaklaşık 64 bin dolar) kadar para cezası verilecek.

Çin ile artan gerilimlerin gölgesine yapılan seçimlerde kampanyalar sırasında daha çok yerel sorunların ve politika vaatlerinin öne çıktığı gözleniyor.

İktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) Genel Başkanı, Tayvan lideri Tsai-Ingwen, partinin adaylarının seçim kampanyalarına destek için katıldığı etkinliklerde "Çin'in tehditlerine karşı koyma ve Tayvan'ın egemenliğini koruma" mesajları verdi. Muhalefetteki Milliyetçi Parti'nin (Koumintag) temsilcileri ise Çin ile ilişkilerin yerel seçimlere karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Pelosi'nin ziyareti sonrası ilk seçim

Tayvan, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başında ziyaretinin ardından Washington ile Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin arasında yaşanan gerilimin ardından ilk kez sandık başına gidiyor.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ziyaretin ardından Çin, Tayvan çevresindeki askeri varlığını artırmış, Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları ve gemi devriyelerini sürekli hale getirmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

#tayvan #Seçim
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