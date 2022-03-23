Tayvan'da 6,6 şiddetinde deprem
Yerel saatle 01.41'de olan deprem, 30,6 kilometre derinlikte yaşandı.
Dünya 23.03.2022, 07:14
Tayvan'da, 6,6 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.
Merkezi İklim Bürosundan (CWB) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 01.41'de, merkez üssü Ada'nın doğusundaki Hualien şehrinin 62,6 kilometre güneyi olan deprem yerin 30,6 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Depremde can veya mal kaybı olmadığı bildirildi.
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