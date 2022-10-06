Tayland'da çocuk bakım evine silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var
Tayland'da çocuk bakım evine düzenlenen silahlı saldırıda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
Dünya 06.10.2022, 11:03 06.10.2022, 11:45
Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nong Bua Lamphu bölgesinde bir çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.
Polis yetkilileri, eski bir polis memuru olan saldırganın henüz yakalanamadığını söyledi.
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