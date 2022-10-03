Tatil kartpostalı 42 yıl sonra sahibine ulaştı
Hollanda'da, 1980 yılında gönderilen tatil kartpostalı 42 yıl sonra sahibine ulaştı.
Dünya 03.10.2022, 09:06
Hollanda'nın Brabant bölgesinde tatil yapan bir aile, Nieuw-Vennep'deki akrabalarına kartpostal gönderdi.
Üzerinde "Selamlar" yazan ve tatil kampından fotoğrafların yer aldığı kart, geçen hafta postacılar tarafından iade edildi.
Posta teşkilatı, kartın yanlış ya da eksik adres nedeniyle teslim edilemediği notunu düştü.
Kartı postalayan Veronica, kız kardeşi Ludwina'ya kartı yıllar sonra yeniden gönderdi.
Şu an 64 yaşında olan kartın alıcısı Ludwina Verhoeven, "Bu kartı almanın çok özel olduğunu düşünüyorum." dedi.
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