"Tasarruf etmeyeni ihbar edene ödül" görseline inceleme

Federal Polis Biriminin internet sitesinde yer alan duyuruda, kış aylarında evini 19 dereceden fazla ısıtan komşusunu rapor edenlere 200 İsviçre Frankı ödül verileceği bilgisinin bulunduğu görselin "yanlış yönlendirici" ve "sahte" olduğu kaydedildi.

Afişin sosyal medyada kısa sürede yayılarak halkı yanlış yönlendirdiğine dair polise şikayetler gelmesi üzerine, söz konusu görselin kim tarafından paylaşılıp yayıldığına dair inceleme başlatıldığı bildirildi.

10 Eylül'den itibaren sosyal medya sitelerinde görülen ve "Komşunuz doğalgaz derecesini 19'un üzerine çıkarıyorsa bize bildirin" yazan afiş, kısa sürede gündem olmuştu.

Afişte İsviçre Federal Hükümetinin resmi bilgileri yer alırken, komşusunu şikayette bulunanların 200 Frank para ödülü kazanacağı belirtilmişti.

İsviçre Enerji Bakanlığı ile iletişime geçen AA Teyit Hattı, Bakanlığın bu paylaşımlarla alakası olmadığını açıklaması üzerine görselin sahte olduğunu ortaya çıkarmıştı.

İsviçreli Blick gazetesinde ise görselin Telegram uygulamasında Rus menşeli kaynaklarda yayıldığını ve daha sonra Belarus'un devlet ajansı Belta'nın bu görseli kullanarak haberleştirdiği öne sürülmüştü.