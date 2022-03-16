Tasarı onaylandı! Putin'e savaş suçu soruşturması açılacak

ABD Senatosu, Ukrayna'ya işgal operasyonu başlatan Rusya Devlet Başkanı Putin'e savaş suçu soruşturması açılmasını öngören tasarıyı onayladı.

Dünyanın yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşında 21'inci güne girilirken, ABD'den dikkat çeken bir karar geldi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in öncülüğünde 20'den fazla senatörün imzasıyla Senato Genel Kuruluna getirilen tasarı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaş suçlusu olarak tanımlamasıyla dikkati çekti.

'RUS ORDUSU SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ'

Genel Kuruldaki sözlü oylamayla kabul edilen ve bağlayıcılığı olmayan karar tasarısında, Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya askeri saldırılar düzenleyen Rus ordusunun savaş suçu işlediği ve bunları uluslararası kurumların soruşturması gerektiği ifadeleri yer aldı.

Ukrayna'daki savaş konusunda Rusya'ya karşı birlikte hareket eden Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler tasarıya tam destek verdi.