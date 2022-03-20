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Tarım ve Sanayi Müzesi 2023'te açılacak

Adana'da, 1907'de yapılan Milli Mensucat Fabrikası'nın restore edilmesiyle oluşturulan müze kompleksi içinde yapımına devam edilen Tarım ve Sanayi Müzesi, gelecek yıl ziyarete açılacak.

Dünya 20.03.2022, 12:39
Tarım ve Sanayi Müzesi 2023'te açılacak

Arkeolojik eserlerin yer aldığı ilk etabı 2017'de açılan, daha sonra restorasyonun tamamlanmasıyla iki hangara mozaik bölümü eklenen Adana Müze Kompleksi'nde, ikinci etap çalışmaları sürüyor.

İlk etabında 2 bin 200 eserin sergilendiği müzenin ikinci etabında, 18 ve 19. yüzyıllardan bugüne tarım ve sanayiyle ilgili tarihi değeri bulunan alet ve ekipmanlar sergilenecek.

Tarım ve Sanayi Müzesi'nin gelecek yıl tamamlanması ve ziyarete açılması hedefleniyor.

Müzeler meydanı yapılacak

Adana Müze Müdürü Nalan Yastı, 68 bin metrekarelik kompleksin 11 bin metrekarelik ilk etabının hizmete girdiğini, Tarım ve Sanayi Müzesi olacak ikinci etabında da çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Bu bölümü de bir an önce ziyarete açmak için çalıştıklarını, kapalı alanların restorasyonunun tamamlandığını ancak "ince" işçiliklerinin sürdüğünü dile getiren Yastı, şöyle konuştu:

"Tarım ve Sanayi Müzesi'nin kurulacağı ikinci etabın orta alanında narenciye bahçesi yapılıyor. Orası müzeler meydanı olacak. Halkın çeşitli etkinliklerini yaptığı, festivallerin ve toplantıların yapıldığı alan ve açık hava sineması yer alacak. Açık hava sineması kültürünü bile müzeler meydanında yaşatacağız. Özellikle gençlerimizi müzelere çekmek istiyoruz. Gençler gelsinler, müzenin kütüphanesinde çaylarını, kahvelerini içsinler, kitaplarını okusunlar. Klasik müzecilik, eser sergilemenin ötesinde kamunun müzeyle buluştuğu, kültür ve sanat aktivitelerinin yapıldığı çok ciddi ve büyük bir yapı kompleksi olacak burası. Bu, Adana için bir gurur tablosu."

"Çok yönlü ve geniş bir yelpazeden ziyaretçi bekliyoruz"

Geçen yıl müzenin 120 bin ziyaretçi çektiğini belirten Yastı, şunları kaydetti:

"İkinci etabın da açılmasıyla kompleks çok daha fazla ziyaretçi çekecek. Ziyaretçilerimiz geldiği zaman arkeoloji müzesini gezecekler. Belki akşam sinema izleyecekler, Tarım ve Sanayi Müzesi'ni gezecekler. Çocuklarımız müze kompleksinin sokaklarında oyun oynayacak, bisiklete binecek. Onlara da çeşitli kültürel etkinlikler yaptıracağız.

Çok yönlü ve geniş bir yelpazeden ziyaretçi bekliyoruz. Yani sadece tarihe ilgi duyan insanların değil, sinemaya gelmek isteyenler de oyun oynamak isteyen çocuklar da buraya gelecek. Kütüphanede ders çalışmak, kitap okumak isteyen ya da müzenin kafesinde bir kahve içmek isteyen de gelecek. Halkla müzeyi birleştireceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığının denetiminde ve kontrolünde çalışmalar titizlikle sürüyor. Tarım ve Sanayi Müzesi'nin inşallah 2023'te açılmasını umut ediyoruz."

#Adana
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