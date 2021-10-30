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Taliban sözcüsü: 'Dünya ülkeleri önce Afganistan'ı resmi olarak tanımalı'

Taliban, ABD başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinin önce Afganistan'ı resmi olarak tanıması gerektiğini söyledi. Taliban Sözcüsü Mücahid, ayrıca ABD'nin Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden aktif hale getirmesini istedi.

Dünya 30.10.2021, 17:48
Taliban sözcüsü: 'Dünya ülkeleri önce Afganistan'ı resmi olarak tanımalı'

Taliban Sözcüsü ve geçici hükümetin Kültür Bakan Yardımcı Vekili Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hükümet Basın Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Mücahid, ABD başta olmak üzere dünya ülkelerinin Taliban yönetimini resmi olarak tanımaya ihtiyacının olduğunu belirterek, "Dünya ülkeleri önce Afganistan'ı resmi olarak tanımalı." dedi.

RUSYA, İRAN, ÖZBEKİSTAN, PAKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN İLE GÖRÜŞMELER OLUMLU

Taliban yetkililerinin son bir haftada Rusya, İran, Özbekistan, Pakistan ve Türkmenistan başta olmak üzere bu ülkelerin yetkilileriyle görüştüğünü kaydeden Mücahid, görüşme kapsamında gerçekleşen diplomatik trafiğin olumlu geçtiğini vurguladı.

Mücahid, Afganistan'ın başka ülkelere herhangi bir tehdit oluşturmadığını, ülkede güvenliğin sağlandığını, yasalara dayanan bir hükümet kurulduğunu ve halkın refahının sağlandığını savundu.

'DÜNYA ÜLKELERİ ÖNCE AFGANİSTAN'I RESMİ OLARAK TANIMALI'

Taliban hükümetinin resmi olarak tanınması için bazı ülkelerle görüşüldüğünü aktaran Mücahid, şu ifadeleri kullandı:

"Amerika başta olmak üzere dünya ülkelerinin Taliban'ı resmi olarak tanımaya ihtiyacı var. Çünkü Taliban yönetim olarak resmi tanınmanın gerekli şartlarını yerine getirdi. Dünya ülkeleri önce Afganistan'ı resmi olarak tanımalı. Çünkü, Afganistan başka ülkeler için tehdit oluşturacak bir toprak değildir."

Mücahid, Taliban yönetiminin resmi olarak tanınmasının Afgan halkının doğal hakkı olduğunu sözlerine ekledi.

ABD’YE "BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇ" ÇAĞRISI

ABD'ye yeniden Kabil'deki büyükelçiliğini faaliyete geçirmesi çağrısı yapan Mücahid, "ABD başta olmak üzere tüm dünya ile diplomatik ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." İfadelerini kullandı.

#Taliban #Afganistan
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