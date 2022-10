Taliban'ın eğitim bombacısı: 'Afganistan’da şu an dahil her an fedailerimiz hazır'

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Hakkani ile Afganistan'daki görüşmede yaptı. Alçı'dan önce, "Bir intihar bombacısı nasıl olunur? İntihar bombacıları nasıl yapılır? .Hangi motivasyonla yönetmek ve öldürüyor bu insanları?" kullanımları.

Hakkani, yoldan şu yanıtları verdi:

- Taliban'ın içinde Amerikalılara ve diğer Batılılara yönelik amaçlar için bomba yapılıyordunuz, değil mi? Derneğiniz var mı?

Ben bombacıların başıydım. Paktialıyım. Amerikalılar bize çok yanlışlar gösterdiler, zulmettiler, bizi hapsettiler. Herkese uygunlarımıza. Ben 4 yıl Guantanamo'da kaldım. Sonra beni takas karşılığı buldular.

- Guantanamo'da hapis yattıktan sonra mı canlı bombaları eğitmeye başlamaya başladınız? Neden Guantanamo'ya girdiniz?

Ben eski Gazne Paktia ve başka katkıda bulunanlar, Amerikalılar çok sayıda arkadaşımız. Bunlarla askerler toplamaya başladık. Topladıklarımın hepsi bombacıydı, onları ayarladım, sınıfmin 4'ü de bomba idi, hepsi şehit oldu. Sonra Amerikalılar beniler, Guantanamo'ya gönderdiler. 2008'de Guantanamo'ya, 2012'ye kadar.

"Kadınlarımız ve kızlarımız bile yolmaya hazır hale geldiler çünkü çok büyük bir zulmeleşmişler"

- Canlı bombacı ya da reklam bombası demek kendini patlatarak insanları anlatmak için kullanılan insanlar. Böyle bir şeyi yapma nasıl ve neden bir insan? Canlı canlı bomba mı? Kim bu şekilde feda eder?

Amerikalılar bize çok şiddetli saldırılar, geceleri evlerimize saldırılar yaptılar, ailelerimize saldırdılar. Hatta bizim kızlarımız bile canlı bomba düşünmek için öfkelilerdi. Kadınlarımız ve kızlarımız safra yollarıyla hazır hale geldiler çünkü çok büyük bir zulme olmuşlar.

"Herkes canlı bomba olmak için onaylı."

- Kimleri hedefliyordunuz?

Sadece Amerika değil Amerika ile birlikte 40 ayrı ülke bizim üzerimize hücum etti. Zulüm olarak o kadar çoktu ki çok bereketli bir beyefendi. Kendimizi müdafaa yapmak için. İnsanlarımız dolmuştu, bir anda galeyana geldiler. Herkes canlı bomba olmak için onay verilir. Saldırganlıklarımız kişilere ait olan kişilerdir.

"Biz Müslümanlar'ın saldırılarımızda herhangi bir'ın, Afgan'ın zarar görmemesi için çok dikkat etmeyiz"

- Sizin bombalarınızla bugün siviller de vardı, kadınlar ve çocuklar öldü. ne suçu vardı? Onlar için üzülüyorum? Kendini beğenmiş misin?

Biz saldırımızlarda herhangi bir Müslüman'ın, Afgan'ın zarar görmemesi için çok dikkat etmeyiz. Hiçbir zaman çocukları alınmamış. Örneğin DAEŞ şu bir saldırıyor ve normal bir halk hedefleniyor, biz hiçbir zaman yerel halk hedef alınmıyor. Her zaman Amerikalıları satın almayı ve Müslümanların işini çok önemsemeyelim.

"Biz askeri olarak bize saldıranları hedef aldık, kadın ve beğendik"

- Müslüman olmayanlar, ne günahı var? ürünlere yönelik boyut için yanlış değil mi? Müslümanlara gösterdiğiniz tasarımlarınız Müslüman olmayanlar için göstermiyorsunuz?

Biz ister Müslüman Hıristiyanlardan halktan etkilenmek, niyetiz. Biz askeri olarak bize saldıranları hedeflenir. Kadın ve hedeflemeye yöneliktir.

-Öyle diyorsunuz ama Taliban sivilleri de rehin alıyor, kaçırıyor, zulmediyordu. Örneğin biz birkaç önce 3,5 yıl Taliban'ın elinde rehin tutulmuş ve zincire bağlı olarak bir şekilde yakınlaştırılmış öğrencilerle eğitilmiş, sürekli gün aşınmış, dövde bir Avustralyalı öğretmen ile proje yaptık. Hani sadece askerleri Taliban'ı hedefliyor muydu?

O zulüm uygulanmadı, ona da zulüm yapılmadı. Yapılsa sonra Taliban'a katılmazdı.

- Zincire vurulmuş daha ne olsun!

Bize karşı bir zincire vurulmazdı. Demek ki emirliğe karşı bir suç işlemiş.

- önce o kadar çok zulüm yüzünden kadınlar ve kızlar gibi bile bombacısı olmayan hazırdı dediniz canlı bomba olan çok kız küçük, küçük?

Kadın, bizler kızlarımız çok sayıda şanslı olarak bizler için mutlu çocuklar fedalarımız gereklerimiz var. Şimdi de hala çok fazlayız.

"Afganistan'da şu an onun an fedailerimiz hazır, en küçük problemde ana babalar"

Hâlâ Taliban'ın bomba birimi aktif mi? Artık devlet oldunuz, hala bomba mı yapacaksınız?

Afganistan'da şu an dahil her an fedailerimiz hazır, en küçük problemde ana babalar.

- Kaçmaktan bahsediyoruz?

Çok var ama sayı söyleyemem. İhtiyaçtan çok fazla var.

- Bir insan nasıl canlı bomba olur? Kendini parçalamaya nasıl bakıyorsun? Sorarken bile tüylerim diken diken oluyor. Böyle bir daire nasıl hazırlanılır?

Bir aileyle ilgili, çocuklar öldürülemiyor, drone ile vuruluyormuş gibi yaşanabiliyor. Ah, her şeyi olabileceği gibi geliyor. Gözlerimizin güvenliği, kadınlarımız.

Şimdi de gözünüzün DAEŞ'inin Afgan halkını, çocukları, kadınları öldürüyor. Fedailerinizi DAEŞ'in üzerine neden salmıyorsunuz?

Biz Amerikalılar ya da DAEŞ, kim bize karşı saldırırsa ona karşı tüm gücümüzle cevap veririz, fedailerle ya da devlet gücüyle, her şekilde cevap veririz, verir.

- Hep ölmekten, ürünlerden bahsetmekten bahsediyorsunuz. Hayatla ilgili beklentiniz var mı? Artık iktidarınız, hayata biraz daha farklı bakabiliyor musunuz?

Biz de dünya çapındaki insanlar normal olarak yaşamayı, insanca yaşamayı istiyoruz ama yeniden canımız tehlikeye girerse yine aynı şekilde savaşırız.