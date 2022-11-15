Tahran Yönetimi ile AB "müzakereleri" görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, telefonda görüşen Abdullahiyan ile Borrell, nükleer çalışmalar nedeniyle İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereleri ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile İran arasındaki iş birliğini el aldı.

Açıklamada, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise yaptığı açıklamada, İran’dan bir heyetin Viyana’ya giderek UAEA yetkilileriyle görüştüğünü, UAEA’dan bir heyetin de görüşmelere devam etmek üzere İran'a gelmesi konusunda mutabık kalındığını aktarmıştı.