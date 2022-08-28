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Tahıl sevkiyatı sürüyor: Ukrayna'dan 6 gemi daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan altı geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

Dünya 28.08.2022, 08:44
Tahıl sevkiyatı sürüyor: Ukrayna'dan 6 gemi daha hareket etti

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha yola çıktı.

Açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 6 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadeleri yer aldı.

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