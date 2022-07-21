Tahıl sevkiyatı anlaşması yarın Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanacak
Tahıl sevkiyatı anlaşması yarın Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanacak. İmza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres de katılacak.
Dünya 21.07.2022, 20:48 21.07.2022, 21:17
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla yarın saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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