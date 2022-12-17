Tahıl koridorundan 14 milyon tondan fazla tahıl taşındı

MSB'den yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı devam ediyor. Bugüne kadar 556 gemi tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. 560 gemi sevkiyat için Ukrayna limanlarına gitti. Taşınan tahıl miktarı da 14 milyon tonu geçti." denildi.

Alınan bilgiye göre, bugün sadece ALMERAY gemisi Libya limanlarına toplam 32 bin 400 ton mısır taşıyarak Ukrayna'nın Odesa limanından ayrıldı.

Aralık ayının ilk yarısında Tahıl Koridoru kapsamında Odesa, Chornomorsk ve Pivdenniy/Yuzhny limanlarından 1 milyon 682 bin 708 ton tahıl ve gıda ürünü ihraç edildi.

16 Aralık itibariyle, üç Ukrayna limanından ihraç edilen tahıl ve diğer gıda maddelerinin toplam ağırlığı 14 milyon 23 bin 297 ton oldu.

Şimdiye kadar toplam 1112 sefer (556 Ukrayna'ya giden ve 556 Ukrayna'dan giden) gerçekleştirildi.