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Tahıl anlaşması uzatıldı, Türkiye’ye övgü yağdı

Tahıl koridoru anlaşması 120 gün daha uzatıldı. Karar, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler sonucunda alındı. Birçok ülke milyonlarca insanı etkileyecek kararla ilgili Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.

Dünya 18.11.2022, 07:24
Tahıl anlaşması uzatıldı, Türkiye’ye övgü yağdı

Tahıl koridoru anlaşmasının 19 Aralık'tan itibaren 4 ay daha uzatılması uluslararası kamuoyunun da gündeminde.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye ve BM arabuluculuğuyla imzalanan tahıl anlaşmasının 120 günlüğüne uzatılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmanın yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Türkiye'nin cömertliği ve kararlılığı sayesinde mümkün oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür eden Guterres, "Onların cömertliği ve kararlılığı olmadan bu girişim asla doğmazdı. İstanbul, olağanüstü bir diplomatik başarının merkezi olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Türkiye, BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda uzatılmasını değerlendirdi.

Söz konusu anlaşmaya göre Karadeniz üzerinden tahıl ürünlerinin sevkiyatının devam edeceğini dile getiren Zelenskiy, "Tüm zorluklara, Rusya'nın çeşitli manipülasyonlarına rağmen Karadeniz limanlarımızdan tarım ürünleri ihraç etmeye devam edeceğiz." dedi.

Tahıl girişimi sayesinde 1 Ağustos'tan itibaren Ukrayna'nın Odessa bölgesi limanlarından 450'den fazla gemi ile toplam 11 milyon tona yakın gıda ürünü ihraç edildiğini aktaran Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Bu işi geliştirmek için her şeyi yaptık ve yardım eden tüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum. BM Genel Sekreteri Guterres'e, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şahsen teşekkür ediyorum."

Küresel açlık krizinin önlenmesi yönünde tahıl girişimin genişletilmesi adına görüşmeler yaptıklarını, söz konusu girişimde ABD, Almanya, Japonya, Polonya ve Belçika gibi ülkelerin de yer almak istediklerini kaydeden Zelenskiy, "Dünya birlik içinde olursa açlığın üstesinden gelinir." değerlendirmesinde bulundu.

Katar, BAE ve Bahreyn, Türkiye ve BM'nin tahıl anlaşmasındaki çabalarını takdir etti

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'den tahıl sevkiyatı anlaşmasının 120 gün süreyle uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Tahıl sevkiyatının, dünyadaki gıda krizini hafifletmesi temennisinde bulunulan açıklamada, Katar olarak BM ve Türkiye'nin bu süreçte sarf ettiği tüm çabaları takdir ettikleri aktarıldı.

BAE Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatının yapılmasına ilişkin anlaşmanın uzatılmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Türkiye ve BM'nin yoğun çabalarının takdir edildiği belirtilen açıklamada, Ukrayna ve Rusya'dan Karadeniz üzerinden tahıl ürünleri ihracatının önünü açan 4 aylık sürenin dünyadaki gıda açıklarını gidermeye yardımcı olacağına işaret edildi.

Rusya ve Ukrayna'nın bu anlaşmaya dair çabaları olumlu karşılamalarının önemi de vurgulanan açıklamada, iki ülke arasında barışın sağlanması temennisinde bulunuldu.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Türkiye ve BM'nin anlaşmanın uzatılmasındaki çabalarından övgüyle bahsedildi.

Tahıl anlaşmasının 4 ay süreyle uzatılmasıyla gıda maddelerinde sorun yaşayan ülkelerin yükünü hafifletmesine katkı sunulacağının altı çizilen açıklamada, Rusya ile Ukrayna'nın ön koşulsuz doğrudan müzakere sürecini başlatarak savaşı durdurmaları temennisine yer verildi.

İtalya'dan Türkiye'ye övgü

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM), Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda uzatılmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter'daki resmi hesabından yapılan paylaşımda, "İtalya, Karadeniz'de Tahıl İhracatı Anlaşması'nın yenilenmesine yönelik bir anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşılamaktadır. BM'nin bitmez tükenmez diplomatik çabaları ve Türkiye'nin övgüye değer çalışmasıyla mümkün kılınan, dünya gıda güvenliği için kilit bir sonuç." ifadeleri kullanıldı.

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