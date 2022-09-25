Tacikistan: Kırgızistan'la müzakerelere devam etmeye hazırız

Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, Kırgızistan-Tacikistan sınırında önceki haftalarda yaşanan çatışmalar ve son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

19 Eylül'de Kırgızistan ve Tacikistan sınırdaki durumun çözümü için protokol imzalandığını hatırlattı.

"İki tarafın birlikleri ve askeri ekipmanlarının daimi mevkilerine geri çekilmesi gerekiyor. Sınır bölgesinde ortak bir denetim icra edildi. Ulaşılan anlaşmaların uygulanmasını izlemek için ortak bir görev gücü tesis edildi. En önemlisi iki taraf özellikle siyasi ve diplomatik araçlarla ikili konuları çözmek konusunda taahhütlerini teyit etti."

Sınır meselelerinin popülist ve kriz çıkaran açıklamalarla çözülemeyeceğini ifade eden Muhriddin, tarafların siyasi iradesi temelinde düşünceli ve ortak çalışmaya ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Muhriddin, bugün itibarıyla iki ülke sınırının yüzde 61’ini oluşturan 602 kilometrelik kısmına yönelik taslak açıklama geliştirebildiklerini ve bu konuda anlaşabildiklerini anlattı.

Tacikistan’ın barışın değerini bildiğini ve bölgesinde istikrarı ve güvenliği temin etmek için elinden geleni yapacağını vurguladı.

"Müzakerelere devam etmeye hazırız. Tacik ve Kırgız halklarının uyum, dostluk ve barış atmosferini birlikte inşa etme ve birlikte yaşama hakkına olan inancımız tamdır."