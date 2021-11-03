SVR ve CIA başkanlarından dikkat çeken toplantı
Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin ile CIA Direktörü Burns Moskova'da bir araya geldi.
Dünya 03.11.2021, 12:08 03.11.2021, 12:12
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'un Moskova'da bir araya geldikleri bildirildi.
SVR'den yapılan yazılı açıklamada, Narışkin ile Burns'un Moskova'da görüştükleri belirtildi.
Açıklamada, tarafların uluslararası terörle mücadele kapsamında Rus-Amerikan ilişkilerini istişare ettikleri aktarıldı.
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