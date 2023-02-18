Suudi Arabistan'ın gönderdiği 12. yardım uçağı Türkiye'ye ulaştı

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda tıbbi malzemeler, gıda kolileri ve uyku tulumu gibi 75 tonluk yardım malzemesini taşıyan uçağın Gaziantep Havalimanı'na indiği belirtildi.

Böylece şu ana kadar Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yardım malzemesi taşıyan 12 uçak gönderilmiş oldu.

Suudi Arabistan arama kurtarma ekibinin faaliyetleri sürüyor

SPA'da yer alan diğer haberde, Suudi Arabistan arama kurtarma ekibinin Türkiye'deki faaliyetlerinin deprem bölgesinde bulunan 3 ildeki 46 noktada devam ettiği duyuruldu.

Haberde ayrıca, Suudi arama kurtarma ekibinin enkaz altından çok sayıda depremzedenin çıkarılmasına katkıda bulunduğu ifade edildi.

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdulaziz er-Rabia, 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine 3 bin konteyner ev gönderileceğini duyurmuştu.