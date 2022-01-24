Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Suudi Arabistan resmi haber ajansının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cazan'a bağlı Ahad El Masarihe kentindeki sanayi bölgesine balistik füze düştüğü belirtildi.

Açıklamada, bölgenin üçüncü defa hedef alındığı ve bir kişinin yaralandığı aktarıldı. Saldırıyı kimlerin yaptığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Husiler bölgeyi sık sık hedef alıyor

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.