Suriyeli çocuklarda savaşın travması devam ediyor

Savaş, en büyük yarayı onlarda açıyor. İzleri yıllarca geçmiyor, masum hayalleri bile savaşın kiriyle örtülüyor.

Yapılan araştırmalar, çocukların savaşın travmalarını uzun süre üzerinden atamadığını ortaya koyuyor.



Klinik Psikolog Yeşim Tuğrul, "Savaşın ardından göç etmiş çocuk ve ergenlerle çalıştığım dönemlerde çocukların sokaklarda oynadığı oyunlara şahit oluyorduk. Toprak dolu poşeti atıyorlar, saklanıyorlar. Bunu bir bombaymış bir patlamaymış gibi oyunlarına dahil ediyorlar" dedi.

Savaş travmasını geçmiyor

Savaş nedeniyle göç eden 9 - 15 yaş aralığındaki 200 sığınmacı çocuk ve ergen aylarca gözlemlendi. Savaş travmasının kronikleşerek depresyon, sürekli korku, uykusuzluk gibi bozukluklara ne olduğu görüldü.

"Çocukların hala 127'sinde travma sonrası stres bozukluğu izlerine rastladık. Yüzde 2,5'unda hala çok ağır travma semptomları vardı. Bu çocuklardan yüzde 39'u hala ağır travma geçiriyor.”

Çocuklar, 5 yılı aşkın zamandır güvenli bir yerde olmalarına rağmen sosyal ilişki kurmaktan çekiniyor. Uzmanlar, çocukların gelecekte sağlıklı olabilmeleri için herkese görev düştüğünün altını çiziyor.

Haber: İrem Çöteli