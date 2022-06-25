Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen bomba yüklü kamyon imha edildi
İçişleri Bakanlığı, Suriye'de El Humran köyü yakınına PKK/KCK-PYD/YPG'li teröristlerce bırakılan bomba yüklü kamyonun, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından imha edildiğini bildirdi.
Dünya 25.06.2022, 10:40
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kilis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ekipleri, 21 Haziran'da Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Cerablus sınır hattında bulunan El Humran köyü civarına, sansasyonel eylemde kullanılmak üzere PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü kamyon bırakıldığı istihbaratını aldı.
Kamyonu tespit eden ekipler, bölgeye bomba imha ekiplerini yönlendirdi.
Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bomba yüklü kamyon, kontrollü olarak imha edildi.
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