"Suriye'deki kamplarda 15 çocuk donarak hayatını kaybetti"
Suriye'nin kuzeyinde Rusya, İran ve Esed rejimi saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı kamplarda, soğuk hava sebebiyle zor günler yaşanıyor.
Dünya 27.01.2022, 07:11
Suriye'nin kuzeyinde Rusya, İran ve Esed rejimi saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı kamplarda, soğuk hava sebebiyle zor günler yaşanıyor.
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreter Ali Muhyiddin el-Karadaği, konuya ilişkin sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.
Karadaği, yaptığı paylaşımda, şimdiye kadar soğuk hava sebebiyle kamplarda en az 15 çocuğun donarak hayatını kaybettiğini ifade etti.
İdlib ve çevresindeki kamplarda yaşamak zorunda kalan siviller soğuk hava, açlık ve temel ihtiyaç maddelerinin yokluğu sebebiyle zor günlerden geçiyor.
İnsani yardım kuruluşları bölgedeki sivillere bir an önce yardım ulaştırılması gerektiğini bildiriyor.
Kaynak: Mepa News
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