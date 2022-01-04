Suriye'de Kurtuluş Hükümeti yeni bakanlarını seçti

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri yöneten Kurtuluş Hükümeti'nin yeni bakanları belirlendi.

Hükümet Genel Şura Konseyi'nin yaptığı toplantının ardından yeni kabine belirlendi. Kabinede Yüksek Öğrenim Bakanı, Kalkınma Bakanı ve İçişleri Bakanı değişti.

Yeni kabinede yer alan isimler şu şekilde açıklandı:

- Başbakan: Ali Kedah

- Sağlık Bakanı: Dr. Hüseyin Pazar

- Evkaf Bakanı: Husam Hac Hüseyin

- Adalet Bakanı: Enes Mansur el Süleyman

- Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakanı: Dr. Said Mandu

- Tarım ve Sulama Bakanı: Dr. Muhammed el Ahmed

- Yerel İdareler ve Hizmetler Bakanı: Mühendis Kuteybe el Halef

- Kalkınma ve İnsani İşler Bakanı: Muhammed el Beşir

- Ekonomi ve Kaynaklar Bakanı: Basil Abdulaziz

- İçişleri Bakanı: Muhammed Seyfeddin

Muhaliflerin elindeki bölgelerde sivil hizmetleri kontrol eden ve kendisine bağlı bakanlıklar ve yerel idareler bulunan Kurtuluş Hükümeti 3 Kasım 2017 tarihinde ilan edilmişti.

Kaynak: Mepa News