Sular ısınıyor! ABD güçlerine "hazırlıklı olun" çağrısı
ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı, Kuzey Kore'nin son zamanlarda artan balistik füze denemeleri üzerine, bölgedeki keşif ve gözlem faaliyetlerini artırdıklarını ve füze savunma güçlerine harbe hazırlığı artırma emri verdiklerini duyurdu.
ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDO-PACOM) Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin 5 Mart'ta yaptığı füze denemesi kınandı.
Bu testlerin, birçok Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğine ve bölge için tehdit oluşturduğuna dikkati çekildi.
"Barış ve güvenliği baltalayan ve bölge ile uluslararası toplumu istikrarsızlaştıran Kuzey Kore'nin füze deneme faaliyetlerindeki önemli artış konusundaki endişemizi açıkça belirtiyoruz. Bunun ışığında, 7 Mart 2022'de ABD Hint-Pasifik Komutanlığı, Sarı Deniz'de İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR) toplama faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasının yanı sıra bölgedeki balistik füze savunma güçlerimizin harbe hazırlık seviyelerinin artırılması emrini verdi. (Güney) Kore Cumhuriyeti ve Japonya'nın savunmasına olan bağlılığımız tamdır."
Açıklamada, ayrıca ABD'nin Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik ciddi ve sürekli bir diplomasi konusundaki taahhüdüne işaret edildi.
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