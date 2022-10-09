Stromboli Yanardağı lav püskürttü
İtalya’nın Stromboli adasında bulunan, adayla aynı isme sahip volkanda patlama meydana geldi.
Dünya 09.10.2022, 15:29 09.10.2022, 16:02
Patlamanın ardından yanardağın kraterinde çökme meydana geldi.
Herhangi bir can kaybı ya da hasar bildirilmedi.
Stromboli Yanardağı, 1932'den beri bölgedeki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.
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