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Stromboli Yanardağı lav püskürttü

İtalya’nın Stromboli adasında bulunan, adayla aynı isme sahip volkanda patlama meydana geldi.

Dünya 09.10.2022, 15:29 09.10.2022, 16:02
Stromboli Yanardağı lav püskürttü

Patlamanın ardından yanardağın kraterinde çökme meydana geldi.

Herhangi bir can kaybı ya da hasar bildirilmedi.

Stromboli Yanardağı, 1932'den beri bölgedeki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.

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