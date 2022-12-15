Stephen Boss hayatını kaybetti
Talk show programı 'Ellen DeGeneres Show'da DJ'lik yapan Stephen Boss, 40 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni açıklanmayan Boss'un intihar ettiği iddia ediliyor.
Dünya 15.12.2022, 17:14
'Ellen DeGeneres Show'da DJ’lik yapan Stephen Boss, 40 yaşında yaşamını yitirdi. Weslie, Maddox ve Zaia adında üç çocuk babası olan Boss'un ölüm haberini eşi Allison Holker Boss duyurdu.
Boss'un vefat etme sebebi ise henüz açıklanmadı. Ancak TMZ'de yer alan habere göre Boss, intihar etti.
"AİLEDEN BİRİYDİ"
ABD'li sunucu Ellen DeGeneres, programında DJ’lik yapan Boss'un vefatı hakkında üzüntüsünü dile getirdi.
Bir dönem program çalışanlarına kötü muamele yaptığı gibi söylentilerle gündeme gelen DeGeneres, "Aileden biriydi. Onu tüm kalbimle sevdim ve onu çok özleyeceğim" mesajını yayınladı.
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