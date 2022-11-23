banner38

SS komutanının sekreterine hapis istemi

Almanya'da, bir Nazi kampında sekreterlik yapan Irmgard Furchner için ertelenmiş 2 yıl hapis isteniyor. Furchner, 97 yaşında.

Dünya 23.11.2022, 17:22
SS komutanının sekreterine hapis istemi

Almanya'da, bir Nazi kampında sekreterlik yapan 97 yaşındaki Irmgard Furchner için görülen davada sona yaklaşıldı. Savcı Maxi Wantzen, kampta 11 bine yakın kişinin "acımasızca ve kasti" olarak öldürülmesine yardımcı olmak suçu nedeniyle Furchner için iki yıl ertelenmiş hapis cezası talep etti. 

Nazi dönemine ait suçlama yöneltilen tek kadın davalı olan Furchner'in mahkeme salonuna tekerlekli sandalyesinde geldiği, kırımızı beresi ve ceketiyle sakin bir şekilde oturarak beklediği görüldü. 

Polonya'nın Gdansk kenti yakınlarındaki Stutthof kampında Haziran 1943 ve Nisan 1945 tarihleri arasında kamp komutanı Paul Werner Hoppe'nin ofisinde sekreter olarak çalışan Fruchner, davanın başladığı Ekim 2021'den bu yana ifade vermeyi reddediyor. Bu nedenle karar açıklanmadan önce de mahkemede konuşması beklenmiyor.

Furchner, Eylül 2021'de kaldığı huzurevinden kaçmış; saatlerce polisten gizlenmeyi başaran kadın, Hamburg kenti yakınlarındaki bir bir metro istasyonuna yöneldiği sırada yakalanmıştı. Davalı hakkındaki suçların işlendiği dönemde 18-19 yaşlarında olduğundan dava çocuk mahkemesinde görülüyor. 

Fruchner davada SS askerlerinin emirlerini dikte etmek ve yazışmalarını dağıtmakla suçlanıyor.

"Tam anlamıyla cehennem"

Toplam 65 bin kişinin öldüğü tahmin edilen Stutthof kampında Yahudi esirlerin yanı sıra Polonyalı partizanlar ve Sovyet Rus savaş esirleri de tutuluyordu. 

Kampta çalışmak için uygun olmayanların gaz odalarında ya da infaz alanlarında öldürüldüğünü; öte yandan su ve gıda eksikliği ya da tifo gibi ölümcül hastalıkların yayılmasını bilerek önlememek gibi yaşamı tehdit eden koşulların bulunduğunu belirten savcı Wanten, dava sırasında "tam anlamıyla cehennem" olarak tanımladıkları tarif edilmez acıları yeniden hatırlayarak ifade veren tanıklara teşekkür etti.

Savcı, davalının kampta işleyişin düzgün ilerlemesi için yerine getirdiği idari görevlerin kendisine Stutthof'ta yaşananlar ve olaylar hakkında bilgi verdiğini ifade etti.

Davayı tarihi açıdan olağanüstü öneme sahip olarak tanımlayan savcı Wanten, ilerleyen zaman nedeniyle davanın potansiyel olarak türünün son örneklerinden biri olduğunun altını çizdi. Savcı ayrıca davalının ileri yaşına rağmen yargılanmasının ve kurtulanlar ölürken tarihi kayıtların tamamlanmasının önemine işaret etti.

Hitler'in "ölüm makinesi"

İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden 77 yıl sonra, Holokost yani Yahudi soykırımı suçlularını adalet önüne çıkarmak için zaman daralıyor. Son yıllarda bir çok dava, ya zanlının ölümü ya da fiziksel olarak yargılanma durumunun kalmamasından dolayı düştü.

2011'de  Hitler'in "ölüm makinesinin" bir parçası olarak hizmet vermekle suçlanan eski gardiyan John Demjanjuk bu davaların önünü açmıştı. O tarihten bu yana birçok kişi doğrudan cinayetler ya da vahşetlerden dolayı bireysel olarak suçlanmak yerine, sisteme hizmet etme suçundan ceza aldı.

Haziran ayında Brandenburg an der Havel'de savaş suçlarına iştirakten dolayı ceza alan 101 yaşındaki eski Nazi toplama kampı gardiyanı, bu davalarda yargılanan en yaşlı kişi olmuştu.

Kaynak: Euronews

#almanya #nazi #Irmgard Furchner
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Rizespor 13 22
6. Boluspor 13 22
7. Bodrumspor 13 21
8. Manisa FK 13 20
9. Sakaryaspor 14 19
10. Altay 14 18
11. Bandırmaspor 13 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 13 15
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 13 7
19. Denizlispor 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23