SS komutanının sekreterine hapis istemi

Almanya'da, bir Nazi kampında sekreterlik yapan 97 yaşındaki Irmgard Furchner için görülen davada sona yaklaşıldı. Savcı Maxi Wantzen, kampta 11 bine yakın kişinin "acımasızca ve kasti" olarak öldürülmesine yardımcı olmak suçu nedeniyle Furchner için iki yıl ertelenmiş hapis cezası talep etti.

Nazi dönemine ait suçlama yöneltilen tek kadın davalı olan Furchner'in mahkeme salonuna tekerlekli sandalyesinde geldiği, kırımızı beresi ve ceketiyle sakin bir şekilde oturarak beklediği görüldü.

Polonya'nın Gdansk kenti yakınlarındaki Stutthof kampında Haziran 1943 ve Nisan 1945 tarihleri arasında kamp komutanı Paul Werner Hoppe'nin ofisinde sekreter olarak çalışan Fruchner, davanın başladığı Ekim 2021'den bu yana ifade vermeyi reddediyor. Bu nedenle karar açıklanmadan önce de mahkemede konuşması beklenmiyor.

Furchner, Eylül 2021'de kaldığı huzurevinden kaçmış; saatlerce polisten gizlenmeyi başaran kadın, Hamburg kenti yakınlarındaki bir bir metro istasyonuna yöneldiği sırada yakalanmıştı. Davalı hakkındaki suçların işlendiği dönemde 18-19 yaşlarında olduğundan dava çocuk mahkemesinde görülüyor.

Fruchner davada SS askerlerinin emirlerini dikte etmek ve yazışmalarını dağıtmakla suçlanıyor.

"Tam anlamıyla cehennem"

Toplam 65 bin kişinin öldüğü tahmin edilen Stutthof kampında Yahudi esirlerin yanı sıra Polonyalı partizanlar ve Sovyet Rus savaş esirleri de tutuluyordu.

Kampta çalışmak için uygun olmayanların gaz odalarında ya da infaz alanlarında öldürüldüğünü; öte yandan su ve gıda eksikliği ya da tifo gibi ölümcül hastalıkların yayılmasını bilerek önlememek gibi yaşamı tehdit eden koşulların bulunduğunu belirten savcı Wanten, dava sırasında "tam anlamıyla cehennem" olarak tanımladıkları tarif edilmez acıları yeniden hatırlayarak ifade veren tanıklara teşekkür etti.

Savcı, davalının kampta işleyişin düzgün ilerlemesi için yerine getirdiği idari görevlerin kendisine Stutthof'ta yaşananlar ve olaylar hakkında bilgi verdiğini ifade etti.

Davayı tarihi açıdan olağanüstü öneme sahip olarak tanımlayan savcı Wanten, ilerleyen zaman nedeniyle davanın potansiyel olarak türünün son örneklerinden biri olduğunun altını çizdi. Savcı ayrıca davalının ileri yaşına rağmen yargılanmasının ve kurtulanlar ölürken tarihi kayıtların tamamlanmasının önemine işaret etti.

Hitler'in "ölüm makinesi"

İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden 77 yıl sonra, Holokost yani Yahudi soykırımı suçlularını adalet önüne çıkarmak için zaman daralıyor. Son yıllarda bir çok dava, ya zanlının ölümü ya da fiziksel olarak yargılanma durumunun kalmamasından dolayı düştü.

2011'de Hitler'in "ölüm makinesinin" bir parçası olarak hizmet vermekle suçlanan eski gardiyan John Demjanjuk bu davaların önünü açmıştı. O tarihten bu yana birçok kişi doğrudan cinayetler ya da vahşetlerden dolayı bireysel olarak suçlanmak yerine, sisteme hizmet etme suçundan ceza aldı.

Haziran ayında Brandenburg an der Havel'de savaş suçlarına iştirakten dolayı ceza alan 101 yaşındaki eski Nazi toplama kampı gardiyanı, bu davalarda yargılanan en yaşlı kişi olmuştu.

Kaynak: Euronews