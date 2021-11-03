Spikerlere zor anlar yaşatan at: Sumomomomomomomomo
Japonya'da bir yarış atına verilen isim günün konusu oldu. Atın adını söyleyebilmek için "mo" hecesini sekiz kez tekrar etmek gerekiyor. Aslında bir tekerleme olan isim, spikerlere zor anlar yaşattı.
Dünya 03.11.2021, 14:30 03.11.2021, 14:35
Japonya'da üç yaşındaki at, on ikinci kez kulvara çıktı ve birinci gelmek için koştu.
Adı Sumomomomomomomomo olan atın adındaki "mo" hecesinin sekiz kez tekrar edilmesi gerekiyordu. Spiker, atın adını her söyledeğinde zor anlar yaşadı.
"Erikler de şeftaliler de şeftalidir"
Atın adı aslında bir tekerleme ve Japonca'da "Erikler de şeftaliler de şeftalidir" anlamına geliyor.
Sumomomomomomomomo 12'nci yarışında ilk birinciliğini kazanarak, spikerlerin kabusu oldu.
Adıyla bir anda şöhrete ulaşan at, sosyal medyada da fenomen haline geldi.
"Adıyla spikerleri ağlatan at"
Bir paylaşımcı atın adını söylemeyi sonunda başardım, diye yazdı.
Bir başka paylaşımda ise "Adıyla spikerleri ağlatan at sonunda kazandı." yorumu yapıldı.
Atın oyuncakları da üretildi ve internetten satışa sunuldu.
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