'Son Hawaii prensesi' yaşamını yitirdi

Kawānanako, arkasında 215 milyon dolarlık servet bıraktı. Prensesin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

ABD'nin Hawaii eyaletinin son prensesi Abigail Kinoiki Kekaulike Kawānanako, pazar günü Honolulu'daki evinde hayatını kaybetti. 96 yaşındaki Kawānanako'nun, 215 milyon dolarlık serveti olduğu öğrenildi.

Kraliyet ailesinin tarihi evi ve Amerika'nın tek kraliyet ikametgahı olan Iolani Palace tarafından yapılan açıklamaya göre, Kawānanako eşinin yanında huzur içinde öldü. Prensesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

"ONU TÜM KALBİMLE ÖZLEYECEĞİM"

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, eşi Veronica Gail Kawānanakoa, "Abigail, Hawaii'ye ve halkına olan sevgisiyle hatırlanacak. Onu tüm kalbimle özleyeceğim" dedi.

Hawaii Krallığı, 1790 - 1810 yılları arasında Hawaii şefliğinin Oahu, Maui, Molokai, Lahai, Kauai ve Niihau şefliklerini bir araya toplamasıyla kuruldu. BBC'nin haberine göre, krallık 1893-94 yılları arasında Amerikalı iş insanları tarafından devrildi. 1895'te resmen feshedilen krallık yerini Hawaii Cumhuriyeti'ne bıraktı.

Hawaii monarşisinin son temsilcisi olan Kawānanako, 23 Nisan 1926 yılında Lydia Liliuokalani Kawānanakoa ve William Jeremiah Ellerbrock'un kızı olarak dünyaya geldi. Prensesin annesi, Prens David Kawānanakoa ve Prenses Abigail Campbell Kawānanakoa'nın kızıydı.

Abigail henüz altı yaşındayken, kraliyet varisi ve Campbell malikanelerinin varisi olarak kendisine öncelik verilmesi için büyükannesi Prenses Abigail Campbell Kawānanakoa tarafından resmen evlat edinildi. Bu durum, Prenses Abigail'in resmi olmayan unvanına ilişkin iddiasını güçlendirdi. Prensesin serveti, İrlandalı iş insanı olan büyük büyükbabası James Campbell'dan geliyor.