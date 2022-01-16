Somali'de bombalı saldırı: Hükümet sözcüsü yaralandı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen intihar saldırısında hükümet sözcüsü Mohamed İbrahim Moalimuu yaralandı.
Dünya 16.01.2022, 13:18 16.01.2022, 13:27
Somali resmi haber ajansı, saldırının başkent Mogadişu'da bir kavşakta düzenlendiğini duyurdu.
İntihar bombacısı, hükümet sözcüsü Mohamed İbrahim Moalimuu'nun aracının geçişi sırasında üzerindeki bombaları infilak ettirdi.
Saldırıda yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan hükümet sözcüsünün durumunun ağır olmadığı açıklandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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