Somali'de son 42 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanıyor

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Somali'deki kuraklığın arttığı belirtildi.

Açıklamada, Somali'nin şiddetli kuraklık ile karşı karşıya olduğu kaydedilerek, bu durumun kıtlık riskine neden olabileceğine işaret edildi.

Ülkede kuraklıkla mücadeleye devam edildiği aktarılan açıklamada, geçen ay 1,8 milyon kişiye gıda, 173 bin 400 kişiye su yardımı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ülkede 4,9 milyon kişinin daha yardıma ihtiyacı olduğuna işaret edilerek, bu konuda uluslararası toplumdan destek istendi.

Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası, yaklaşık 13 milyon kişiyi açlığa mahkum etti.

2019'da çöl çekirgelerinin istilası sonrası tarımsal üretimin gerilediği ve gıda krizinin başladığı bölgede peş peşe 3 yağmur döneminde de yağışların beklenenin çok altında gerçekleşmesi yeni gıda krizini tetikledi.

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

BM verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali'de 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla doğal afet yaşandı.