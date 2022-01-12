Somali'de şiddetli patlama

Somali ambulans servisi yetkilisinin açıklamasına göre, bombalı saldırıda bir araç konvoyu hedef alındı.

Yetkili, 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Olay yerine yakın bir iş yerinin sahibi de patlamada ölen 5 kişinin ambulansla taşındığını ifade etti.