Somali'de pistten çıkan uçak ters döndü
Somali'de pist dışına mecburi iniş yapan bir yolcu uçağı ters döndü, uçakta bulunan mürettebat ile yolcular kazadan kurtuldu.
Dünya 19.07.2022, 07:23
Yerel basındaki habere göre, mecburi iniş yapan uçağın Baidoa şehrinden gelen iç hatlar uçağı olduğu bilgisi paylaşıldı.
Başkent Mogadişu'da pist dışına acil iniş yapan uçaktaki mürettebat ve yolcu, 30 kişin güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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