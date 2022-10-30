Somali'de Eş-Şebab'a operasyon: 100 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 100 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.
Dünya 30.10.2022, 14:34
Somali Enformasyon Bakanlığı, ülkenin Ali Gadud bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Operasyonda 100 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.
Açıklama, Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün meydana gelen bombalı saldırıların ardından geldi.
100'den fazla kişinin öldüğü, en az 300 kişinin yaralandığı terör saldırılarının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terör örgütü Eş-Şebab ile kapsamlı şekilde mücadele edileceğini açıklamıştı.
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