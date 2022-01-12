Şoförler koronavirüse yakalandı, öğrencileri asker taşıdı
ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Montgomery bölgesi, pek çok okul servisi sürücüsü COVID-19'a yakalanıp hatlar iptal edilince araçların kullanılması için Ulusal Muhafızlardan yardım istedi.
Dünya 12.01.2022, 08:04
ABD'de son dönemde Omicron varyantının etkisiyle COVID-19 vaka sayısında yaşanan artış eğitim alanında da sorunlara yol açtı.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Montgomery Kamu Okulları Birimi, 200 servis şoförü için Maryland Acil Durum Yönetimi Departmanına başvurdu.
Pek çok sürücünün COVID-19'a yakalanması nedeniyle Montgomery bölgesinde şu ana kadar 50'ye yakın hat iptal edildi.
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