Skoda'dan ilham alan Ay keşif aracı: Luniaq

Son yıllarda otomotiv sektörü, artık uzay çalışmalarına da el atıyor. Örneğin ABD'li General Motors'un uzay şirketi Lockheed Martin ile birlikte bir Ay aracı geliştirdiği biliniyor.

Buradan hareketle yola çıkan Xtend Design, Luniaq isimli yeni bir Ay aracı tasarladı. Üstelik bu araç, Skoda Enyaq modelinden ilham alıyor.

KONSEPT TASARIM

NASA'nın MMSEV platformu üzerine düşünülen ve elektrikli bir Ay keşif aracı olması hayal edilen araç, şimdilik sadece bir konsept tasarımdan ibaret.

Aracın cam kısımları için şeffaf alüminyum (camdan çok daha sağlam bir malzeme) kullanılmasını öngören tasarımcı, ekstra radyasyon koruması için ise polietilen katmanlara yer vermiş.

Gelecekte böyle bir aracın üretilip üretilmeyeceği bilinmiyor, ancak görünen o ki otomobil üreticilerini artık daha sık uzay alanında göreceğiz.