Siyahi Daunte Wright'ı öldüren ABD'li polis suçlu bulundu

Hennepin Bölge Mahkemesinde görülen davada jüri üyeleri Potter’ı Wright’ın ölümünden sorumlu tuttu.

Çoğu beyaz üyeden oluşan 12 kişilik jüri heyeti, 4 gün süren karar aşamasından sonra Potter’ın 1 ve 2. derece cinayetten suçlu olduğu sonucuna vardı.

Kararın açıklanmasının ardından Potter, kelepçelenerek tekrar gözaltına alınırken, Minnesota eyalet kanunlarına göre eski polis memurunun 7 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

Potter, Daunte Wright’ın ölümünün ardından gözaltına alınmış, 3 gün sonra da 100 dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

- Daunte Wright olayı

Siyahi Daunte Wright, 11 Nisan'da Minnesota'da trafik çevirmesi üzerine durdurulmuş, hakkındaki tutuklama kararı bulunan Wright arabasıyla kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Wright'ın polis kurşunuyla öldürülmesinin duyulmasıyla Brooklyn Center'da protesto gösterileri başlamış, çıkan olaylarda bazı polis araçları zarar görürken onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Polis Şefi Tim Gannon, Wright’ı vuran 26 yıllık polis memuru Kim Potter’in gözaltı sırasında elektroşok tabancası yerine yanlışlıkla normal silahını kullandığını ve olayın kaza olduğunu savunmuştu.

49 yaşındaki beyaz Amerikalı Potter ile Polis Şefi Gannon daha sonra görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.