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Sivil mürettebat Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kaldı

Kötü hava raporu sivil astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dönüşünü geciktirecek ve NASA astronotlarını da yeryüzünde bekletecek

Dünya 25.04.2022, 08:22
Sivil mürettebat Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kaldı

Florida kıyılarında fırtınalı havanın beklenmesi sebebiyle, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) giden tamamı sivil ilk mürettebat bir süre daha orada kalırken NASA'nın sıradaki görevinin astronotları da bir süre daha Dünya'da bekleyecek.

Axiom-1'in 4 sivil yurttaştan oluşan mürettebatı, ticari uzay istasyonu şirketi Axiom Space'in kiraladığı SpaceX Crew Dragon uzay aracıyla 9 Nisan'da UUİ'ye vardı ve salı günü Florida kıyısı açıklarındaki sulara iniş yapmaları gerekiyordu. Fakat tehlike teşkil etmesi muhtemel hava koşulları NASA'yı suya inişi pazar öğleden sonraya ertelemek zorunda bıraktı.

Öte yandan NASA'nın devlet astronotlarının bir Crew Dragon'la UUİ'ye gitmesini içeren 4. görevi Crew-4'un da cumartesi sabahı kadar erken tarihte fırlatma yapması gerekiyordu. Fakat UUİ'nin bir Crew Dragon'ın istasyona eklemlenmesini sağlayan sadece iki kenetlenme limanı var ve bunların ikisi de NASA'nın Crew-3 görevini ve Axiom-1 görevini UUİ'ye taşıyan iki uzay aracıyla dolu olduğu için dünyada bekleyen astronotlar yukarı çıkmadan önce birilerinin eve dönmesi gerekiyor.

Crew-4'un fırlatılabileceği en erken tarih artık 26 Nisan Salı günü Doğu Zaman Dilimi'ne göre sabah 4:15 ama NASA, fırlatmayı 27 ve 28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirme fırsatlarını da değerlendiriyor.

Axiom-1'in eski NASA astronotu ve görevin amiri Michael López-Alegría ve görevde uçmak için kişi başı 55 milyon dolar ödeyen üç Axiom müşterisi Mark Pathy, Larry Connor ve Ertan Stibbe'den oluşan 4 kişilik mürettebatı 8 gün sürmesi gereken görev için 9 Nisan günü UUİ'ye varmıştı. Mürettebat, istasyonda kaldığı sürede çeşitli bilimsel deneyler gerçekleştirse de Axiom gelecekte sivil görev astronotlarının şirkete UUİ'ye eklemeyi planladığı ve bir gün serbestçe uçacak ticari bir uzay istasyonunun temeli olabilecek ticari modülleri geliştirmede yardım etmesini umuyor.

NASA'nın Crew-4 ekibiyse görev amiri Kjell Lindgren, görev pilotu Bob Hines ve görev uzmanı Jessica Watkins'le Avrupa Uzay Ajansı astronotu ve görev uzmanı Samantha Cristoforetti'den oluşuyor. Mürettebatın UUİ'de yaklaşık 6 ay kalıp bu yıl sonbaharda Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

NASA, Axiom-1'in 23 Nisan Cumartesi günü Doğu Zaman Dilimi'ne göre 18:15 sularında başlayacak kalkış aktivitelerini internet sitesinden yayımlayacak. Crew-4'un fırlatmasının NASA tarafından çekilen kaydı da fırlatma zamanı belirlendikten sonra kesinleşecek tarihte uzay ajansının internet sitesinde yayımlanacak.

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