Sırbistan'daki referandumun Kosova’da da yapılabilmesine engel

Bosna Hersek'te Sırp entitesinin ayrılıkçı girişimleri ve Sırbistan'daki aşırı sağcıların Boşnaklara yönelik soykırım söylemleri Balkanlar'da tansiyonu yükseltti.

Bölge ülkelerinden Kosova'dan Bosna Hersek'e destek geldi.

Prizren'de Bosna Hersek’in toprak bütünlüğünün ve halklar arasındaki çatışmasızlık halinin korunması çağrısıyla yürüyüş düzenlendi. Bosna Hersek bayrakları ile yürüyen göstericiler, "Barış ve hoşgörüyü koruyun" yazılı dövizler taşıdı.



Sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteride, Bosna Hersek’in bölünmesi çağrılarının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Anayasa değişikliği referandumu için Kosova'da oy kullanılmayacak

Kosova Meclisi de, Sırbistan'ın bugün gerçekleştireceği anayasa değişikliği referandumu için Kosova'da oy kullanılmasını engelleyen kararı onayladı.



Meclis, Sırbistan'daki referandum için Kosova'da sandık açılıp, oy kullanılmasının anayasaya aykırı olduğu görüşünde. Ülkedeki Sırpların oylarını posta yoluyla kullanması ise mümkün.

Bosna Hersek'te, anayasaya aykırı olmasına rağmen, 9 Ocakta Sırp Cumhuriyeti Günü kutlamaları yapılmıştı.



Ülke genelinde, Boşnaklara ve Sırp olmayanlara yönelik hakaretler de içeren provokasyonlar yaşanmıştı.