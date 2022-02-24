Simpsonlar yine öngördü! Rusya - Ukrayna krizini 1998'de bildi

Dünyada yaşanan önemli olayları yıllar öncesinden tahmin ettiği ileri sürülen Simpsonlar çizgi dizisinde 1998 yılında yayınlanan bir bölümünde, Rusya - Ukrayna krizini öngördüğü ileri sürülüyor.

Rusya'nın Donbas'a başlattığı askeri harekât dünyayı teyakkuza çevirdi. Bazı batılı kaynaklar Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını işgal etmeyi amaçladığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'nın bir bölümünü işgal etmesi bir yana, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki hızla kötüleşen gerilim, birçok insanı yeni bir "dünya savaşı"ndan bahsetmeye sevk etti.

Rusya ile Avrupa arasında işler kötüye giderken yıllar önce bu günleri öngören hiçbir uzman çıkmamıştı. Kült çizgi dizi Simpsonlar dışında...

1998 YILINDA YAYINLANAN BÖLÜM: "SIMPSON TIDE"

Simpsonlar'ın eski bir bölümü olan "Simpson Tide", Sovyetler Birliği'nin dönüşünü ve yeni bir Soğuk Savaş'ı öngörmeyi başardı. Hem de Boris Yeltsin'in başkan olduğu ve ilişkilerin iyi olduğu 1998 yılında...

Simpsonlar'ın bu bölümü, Homer Simpson'ın donanmaya katılmasıyla başladı. Ardından Homer, kendini yanlışlıkla bir Rus denizaltısıyla çatışmaya giren bir denizaltıda buldu. Bu bizi, Rusya'nın Birleşmiş Milletler büyükelçisinin Sovyetler Birliği'nin çöküşünün sadece bir dolap olduğunu ortaya koyduğu bölüme götürdü.

Bölümün ilerleyen dakikalarında Berlin Duvarı yeniden yükseldi, Lenin ise yeniden hayata döndü. Sosyal medyada bu görüntüler "Simpsonlar Rusya-Ukrayna krizini de bildi" diye paylaşıldı.