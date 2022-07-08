Silahlı saldırıya uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo yaşamını yitirdi

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara'daki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu.

İki el silah sesinin ardından kanlar içinde kalan eski Başbakan acil hastaneye kaldırıldı.

Bölgedeki bir hastaneye ağır yaralı şekilde kaldırılan Abe'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve Japonya'nın askeri gücü durumundaki Öz Savunma Kuvvetlerinde deniz güçlerinin eski bir mensubu olan 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya, olay yerinden uzaklaşamadan yakalanırken kullandığı el yapımı iki namlulu silah da ele geçirildi.

Saldırı anına ilişkin Japon basını ve sosyal medyada yer alan görüntülerde, silahın patladığı anda çıkan ses nedeniyle alandaki sivillerin korktuğu görülürken, silahın patlama anında bir duman çıktığı da görüntülere yansıyor.

Bir başka görüntüde ise Abe'nin kanlar içinde yerde yattığı görülürken, eski Başbakan'ın bir branda altında taşınarak helikoptere bindirildiği de görüntülerde yer alıyor.

Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe, ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.

Saldırıya ilişkin iktidar ve muhalefet cephesinden de açıklamalar geldi. Başbakan Kishida Fumio, "Demokrasinin temeli olan seçimlerin öncesinde yaşanan bu barbarca saldırı kabul edilemez. Saldırıyı en sert dille kınıyorum." derken, saldırının motivasyonuyla ilgili henüz bir bilgi olmadığını söyledi.

Muhalefet partileri ise mitinglerini ertelediklerini açıkladı.

2014'te silahlı saldırılarda sadece 6 kişinin hayatını kaybettiği Japonya, dünyada en düşük silah bağlantılı suç oranına sahip ülkelerin başında geliyor.

Japonya'da silah alabilmek için yazılı sınavların yanı sıra atış testlerinin de yüksek başarıyla geçilmesi gerekiyor.

Ruhsatlı silah alımının zorlaştırıldığı ülkede, sağlık raporu ve uyuşturucu testlerine ilaveten herhangi bir suç ya da aşırılık eğilimi ihtimaline karşın da detaylı sabıka kaydı isteniyor.

Ülkede tabancalar doğrudan yasaklanırken, sadece av tüfeği ve havalı tüfeklere izin veriliyor.

Ayrıca silah ve mühimmatın nerede saklandığının polise bildirilmesi zorunlu tutulurken, polis, yılda bir kez silahları denetliyor. Silah ruhsat süresinin 3 yıl ile kısıtlandığı ülkede süre bitiminde aynı prosedürlerin yeniden tamamlanması isteniyor.

Silahlı suç oranının düşük olduğu Japonya'da yaklaşık son 32 yılda düzenlenen 5 silahlı saldırı öne çıkıyor.

1990'da dönemin Nagazaki Belediye Başkanı Motoshima Hitoshi, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı.

1992'de bu kez silahlı saldırının hedefi Tokyo'nun kuzeyindeki Tochigi Eyaletinde Liberal Demokrat Parti'den dönemin Başkan Yardımcısı Kanemaru Shin olurken, Kanemaru olayı yara almadan atlatmıştı.

1994'e gelindiğinde ise eski başbakanlardan Hosokawa Morihiro, Tokyo'daki bir otelde silahlı saldırıya uğrarken, Hosokawa da saldırıdan kurtulmuştu.

1995'te Japonya Ulusal Polis Teşkilatının Müdürü Kunimatsu Takaji de Tokyo'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı.

2007'de ise Nagazaki Belediye Başkanı Ito Itcho, organize bir suç grubunun bir üyesinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.