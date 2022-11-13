Silahlara veda: Etiyopya ve TPLF anlaşma imzaladı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de yaklaşık bir haftadır süren görüşmelerin ardından Etiyopya hükümeti ve isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) askeri heyetleri, çatışmaların durdurulmasına ilişkin izlenecek adımlarda mutabakata vardı.

İmzalanan anlaşmaya göre, hafif silahlarını bırakacak olan TPLF, ağır silahları yabancı ve Etiyopyalı olmayan güçlerin bölgeden çekilmesiyle eş zamanlı teslim edecek.

Her koşulda siviller korunacak ve bölgeye insani yardım ulaştırılması için işbirliği yapılacak.

2 Kasım'da çatışmaların durdurulması anlaşması yapıldı

Anlaşmanın yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini tespit için Afrika Birliğince gözlem heyeti kurulacak.

Addis Ababa hükümeti ile TPLF arasında Güney Afrika'da yürütülen görüşmeler sonrasında 2 Kasım'da çatışmaların durdurulması anlaşması yapılmıştı.

Etiyopya, çatışmaların durması sonrası bölgeye insani yardım sevkinin başladığını, Tigray'ın yüzde 70'inin kontrol altına alındığını belirtmişti.

Müzakerelere Afrika Birliği (AfB) adına eski Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo ve eski Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta başkanlık ediyor.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açmıştı.