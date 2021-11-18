Sezai Karakoç için ABD'de gıyabi cenaze namazı kılındı
ABD'nin New Jersey eyaletinde, önceki gün vefat eden şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Dünya 18.11.2021, 08:39
New Jersey'nin güneyindeki Burlington bölgesinde Türkler tarafından yaptırılan ve 6 ay önce hizmete giren Hamidiye Camisi'nde ikindi namazından sonra Karakoç için program düzenlendi.
Civarda yaşayan bir grup Amerikalı Türk vatandaşın katıldığı gıyabi cenaze namazı öncesi Karakoç'un öz geçmişi anlatıldı, şiirlerinden kesitler okundu.
Daha sonra caminin bahçesinde Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı, "helallik" alındı.
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